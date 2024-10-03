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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد معرفة السبب.. التصريح بدفن جثة طالب غرق بنهر النيل بالعجوزة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعة غرقًا بمياه نهر النيل بمنطقة العجوزة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لطب الشرعي بأسباب وفاته، وهى اسفكسيا الغرق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة للتأكد من خلو الواقعة من اى شبهة جنائية.

غرق طالب في مياه النيل بالعجوزة 

وفي التفاصيل، تلقى الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في مياه النيل بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق طالب أثناء السباحة وجرى انتشال الجثة ونقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اسفكسيا الغرق دفن جثة طالب غرق بنهر النيل