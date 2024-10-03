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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

حازم عمر يفوز برئاسة لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بالشيوخ

النائب حازم عمر
النائب حازم عمر
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أسفرت انتخابات هيئة مكتب الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ عن فوز النائب حازم محمد سليمان محمد عمربمنصب رئيس اللجنة .  

كما فاز النائبين عفت السادات والنائبة سماء سليمان بمنصب الوكيليين، فيما فازت النائبة عايدة نصيف أيوب عوض الله بأمانة السر

واعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم تشكيل هيئات مكاتب اللجان حيث جرت اليوم الانتخابات في 14 لجنة نوعية؛  بعد أن دعا رئيس المجلس ، لإجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان؛ حيث تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وَفق اللائحة الداخلية.

شكيل هيئات مكاتب اللجان الانتخابات الشئون الخارجية اللجان النوعية