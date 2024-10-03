10 معلومات عن مجلة الكرازة بعد دعوة البابا تواضروس لشرائها

تنشر البوابة أبرز المعلومات عن مجلة الكرازة بعدما دعا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الى شراء مجلة الكرازة لانها المجلة الناطقة باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
- أسس مجلة الكرازة المرقسية البابا الراحل شنودة الثالث البابا الـ117
- المجلة تتضمن أخبارًا عن الإيبارشيات ووعظات روحية ومعلومات طقسية ولاهوتية، كما تحتوى على ركن خاص للأطفال .
- صدر العدد الأول من مجلة الكرازة في يناير 1965 برئاسة تحريرالأنبا شنودة أسقف التعليم آنذاك
- كانت تصدر في صورة كتاب عدد صفحاته 80 صفحة.
- في أكتوبر 1974 تحولت مجلة الكرازة إلى مجلة أسبوعية.
- أشرف عليها الأنبا مكاريوس أسقف المنيا بعد نياحة البابا الراحل بعد تكليف من البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
- ظل الأنبا مكاريوس في الإشراف على المجلة بداية من 2012 وحتى 2022 لمدة عشر سنوات.
- أصدر قداسة البابا تواضروس قرارًا بابويًا الأول في 2023 بتكليف الأنبا ماركوس، أسقف دمياط والبراري بالإشراف على المجلة.
- المجلة يعمل بها عدد كبير من المحررين والمخرجين.
- دعا البابا تواضروس الشعب لشراء المجلة لأن شراءها بشكل منتظم يضمن لها الاستمرارية.