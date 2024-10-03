باحث سياسي: نتنياهو يعتقد أن لديه تفويضًا غربيًا وأمريكيًا لفعل ما يريد

علق الكاتب والباحث السياسي، نضال السبع، على تصريحات وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، على إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، "شخصية غير مرغوب فيها" وأنه تقرر منع دخوله إلى إسرائيل، واصفًا جوتيريش بأنه "يكره إسرائيل، ويقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة، سيذكر جوتيريش باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، بينما ستواصل إسرائيل حماية مواطنيها والحفاظ على مكانتها وشرفها الوطني مع أو بدون جوتيريش".

وقال خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن الاحتلال يذهب نحو المزيد من التشدد والتصعيد، ولم يلفتوا إلى الأصوات الدولية التي تدفع نحو التهدئة والسلام فهم لا يسمحون لأي من الأطراف الدولية بالتدخل، مشيرًا إلى أن إسرائيل عطلت كافة المبادرات الدولية إلى جانب أهم لم ينصتوا إلى مناشدات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم الدولية حول التهدئة، منوهًا أن قوات الاحتلال ماضية في الحرب والتصعيد، ويعتقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لديه تفويضًا غربيًا وأمريكيًا لفعل ما يريد داخل قطاع غزة.

وأوضح، أنه على الرغم من خجل الجانب الأمريكي مما يفعله نتنياهو وسعيه للتوصل إلى تسويات، بجانب عقد صفقات لتهدئة الأوضاع، لافتًا إلى أن مشهد الحرب في غزة يتكرر الآن بالداخل اللبناني، ونتنياهو يعتقد أنه لديه وقت نحو 50 يومًا لتعطيل كافة الحلول، حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية.

واختتم الكاتب والباحث السياسي، أن وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبو حبيب قال خلال تصريحاته، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قبل اغتياله وافق على وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية.