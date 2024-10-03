الاتحاد الأوروبي يعلن عن 30 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للبنان

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم 30 مليون يورو إضافية (33 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية للبنان مع احتدام القتال بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "اليوم، نكثف مساعداتنا الإنسانية لشعب لبنان"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأوضحت "سيضمن تمويلنا الجديد حصول المدنيين على المساعدة التي يحتاجون إليها بشدة خلال هذا الوقت العصيب للغاية.

وتابعت "أنا قلقة للغاية بشأن التصعيد المستمر للتوترات في الشرق الأوسط، يجب على جميع الأطراف بذل قصارى جهدها لحماية أرواح المدنيين الأبرياء".

تأتي حزمة المساعدات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 10 ملايين يورو تم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يرفع المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد للبنان إلى أكثر من 100 مليون يورو هذا العام.