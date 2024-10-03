ننشر نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ

تنشر “البوابة نيوز” نتيجة انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ والتي أجريت اليوم الخميس 3 من أكتوبر سنة 2024 والتي جاءت على النحو التالي :

أولاً : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية :

1) السيد النائب / محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً

2) السيد النائب / محمد شوقى عبدالعال العناني وكيلاً

3) السيد النائب / عصام هلال محمود محمد عفيفي وكيلاً

4) السيد النائب / فرج فتحي فرج على أميناً للسر

ثانياً: لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:

1) السيد النائب / هاني صلاح سرى الدين رئيساً

2) السيد النائب / جمال عبدالحليم عبدالوهاب وكيلاً

3) السيد النائب / ياسر محمد زكي إبراهيم وكيلاً

4) السيد النائب / أكمل سامي نجاتي خطاب أميناً للسر

ثالثاً : لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية :

1) السيد النائب / حازم محمد سليمان محمد عمر رئيساً

2) السيد النائب / عبدالحكيم عصمت السادات (عفت السادات) وكيلاً

3) السيدة النائبة / سماء سليمان السيد أحمد وكيلاً

4) السيدة النائبة / عايدة نصيف أيوب عوض الله أميناً للسر

رابعاً: لجنة الدفاع والأمن القومي:

1) السيد النائب / أسامة كامل منتصر محمد رئيساً

2) السيد النائب / محمد جاد محمد جاد وكيلاً

3) السيد النائب / طارق فاروق محمود نصير وكيلاً

4) السيد النائب / خالد إسماعيل محمد فوزي أميناً للسر



خامساً : لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

1) السيد النائب / محمد نبيل محمد السيد حلاوة رئيساً

2) السيد النائب / تيسير محمد رزق مطر وكيلاً

3) السيد النائب / محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي وكيلاً

4) السيد النائب / أحمد عبدالمنعم محمد عماد الدين الجندي أميناً للسر



سادساً : لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:

1) السيد النائب / مجدى عبدالرحيم سليم رئيساً

2) السيد النائب / عبدالمجيد عبدالعاطي عبدالمجيد الأشقر وكيلاً

3) السيد النائب / عمرو عزت محمد السيد وكيلاً

4) السيدة النائبة / نهى أحمد فتحى أحمد أميناً للسر



سابعاً : لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:

1) السيد النائب / خالد محمد سعيد حسن شحاتة رئيساً

2) السيد النائب / أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال وكيلاً

3) السيد النائب / فايز إبراهيم محمد أحمد وكيلاً

4) السيد النائب / أحمد حسين فايق صبور أميناً للسر



ثامناً: لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

1) السيد النائب / محمد نبيل سليمان دعبس رئيساً

2) السيد النائب / أحمد على البدري على وكيلاً

3) السيدة النائبة / راندا محمد أحمد مصطفى وكيلاً

4) السيد النائب / ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال أميناً للسر



تاسعاً: لجنة الشباب والرياضة :

1) السيد النائب / أحمد حمدى أبو هشيمة عبدالعزيز رئيساً

2) السيد النائب / شريف فرج خضري الجابرى وكيلاً

3) السيد النائب / أحمد إحسان مصطفى دياب وكيلاً

4) السيد النائب / محمد رمضان سيد أحمد عمارة امنياً للسر



عاشراً : لجنة الصحة والسكان:

1) السيد النائب / حسين عبدالله عبدالعال خضير رئيساً

2) السيدة النائبة/ سلوى إبراهيم الحداد وكيلاً

3) السيد النائب / عمرو حسين محمد حجاب وكيلاً

4) السيد النائب / أسامة فهيم إبراهيم منصور أميناً للسر



حادي عشر: لجنة الزراعة والري

1) السيد النائب / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي رئيساً

2) السيد النائب / جمال أبو الفتوح محمد وكيلاً

3) السيد النائب / محمد أحمد ماهر السباعي وكيلاً

4) السيد النائب / عمرو محمد نبيل عبدالظاهر أبو السعود أميناً للسر



ثاني عشر: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي:

1) السيد النائب / محمد أحمد عبدالسلام هيبة رئيساً

2) السيد النائب / أبو الفتوح محمد علي عبدالسميع وكيلاً

3) السيد النائب / محمد مجدى فريد محمد وكيلاً

4) السيدة النائبة / رشا إسحق فهيم نصير أميناً للسر



ثالث عشر: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام:

1) السيد النائب / محمود محمد محمود مسلم رئيساً

2) السيدة النائبة / سهير عبدالسلام حنفى عبدالسلام وكيلاً

3) السيدة النائبة / سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم وكيلاً

4) السيد النائب / محمود فيصل فايز السعيد القط أميناً للسر



رابع عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

1) السيد النائب / يوسف السيد يوسف عامر رئيساً

2) السيد النائب / محمد سليم السيد عطية أبو الخير وكيلاً

3) السيد النائب / نادر يوسف نسيم هندي وكيلاً

4) السيدة النائبة / خضرة سالم عبدالحميد سالم أميناً للسر