بالتنورة| استقبال السفينة السياحية «Nieuw Statendam» بميناء الإسكندرية.. صور

استقبلت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس الإدارة، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحاً السفينة السياحية Nieuw Statendam، في إطار تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية بالسياحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تشجيع السياحة وتعليمات الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

يذكر أن السفينة السياحية هولندية الجنسية Nieuw Statendam قد تراكت على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الأسكندرية وكان يبلغ عدد ركابها من 3600 راكب من بينهم حوالي 2654 سائح قادمة من ميناء بورسعيد ومن المقرر مغادرتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم متجهة إلى ميناء بيريوس اليوناني.

هذا وقد كان في استقبال السفينة عدد من قيادة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ممثلة عن وزارة النقل وكذا وزارة الآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، محافظة الإسكندرية ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ميناء الأسكندرية وقد تم إستقبال الركاب ونهو إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامج زيارتهم السياحي إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية

كما حرصت هيئة ميناء الأسكندرية على تقديم إستقبال حافل للسفينة والسائحين يضم عروض فولكلورية وهدايا تذكارية وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية خاصة وأن تلك السفينة تعد من بين السفن السياحية الكبيرة التي تبحر في البحر المتوسط بطول يصل إلى 299م وعرض 34م وتتكون من 13 طابق وبها حوالي 1340 غرفة.