شبورة مائية وحار نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد غدا الجمعة، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 19 درجة، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 23 درجة.