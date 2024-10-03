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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اغتيال مستشار عسكري بالحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية على سوريا

ضربة جوية إسرائيلية
ضربة جوية إسرائيلية على سوريا
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كشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس، عن اغتيال مستشارعسكري بالحرس الثوري الإيراني جراء ضربة جوية إسرائيلية على الأراضي السورية، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يأتي هذا الحدث في إطار تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، حيث تواصل إسرائيل استهداف مواقع إيرانية في سوريا، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

في سياق متصل أعلن حزب الله اللبناني عن قصف موقع الراهب الإسرائيلي، قبل قليل.

يأتي هذا الإعلان في إطار التصعيد العسكري المستمر بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، حيث شهدت الحدود اللبنانية تصاعدًا في العمليات العسكرية المتبادلة.

تجدر الإشارة إلى أن القصف يأتي في ظل توترات متزايدة في المنطقة، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وتتابع الأوساط الدولية والمحلية بقلق تطورات الأوضاع، وسط دعوات لخفض التصعيد وتجنب المزيد من التصعيد العسكري، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها قبل قليل.

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