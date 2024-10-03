احتفالا بانتصارات أكتوبر.. مناقشة كتاب "التفاصيل الغائبة" بـ"الأعلى للثقافة"

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون بين الإدارة المركزية للشعب واللجان، والمركز القومي لثقافة الطفل، والمركز القومي للسينما، عددًا من الفعاليات الثقافية للاحتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر.

تبدأ الفعاليات اليوم الخميس بندوة لمناقشة وتوقيع كتاب "التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة أكتوبر 1973"، تأليف الدكتورة قدرية سعيد، والكاتبة الصحفية مروة عصام الدين، ويديرها الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس.

ويشارك بها أبطال حرب أكتوبر وهما: المقاتل إبراهيم سرور، اللواء أيمن حب الدين، الرائد سمير نوح، لواء أ.ح علي حلمي، الرائد مهندس علي سديرة، العريف محمد خاطر، الدكتور محمود سامى، المقاتل ممدوح سرور، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.