محمد محمود فرج حسام يفوز برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالشيوخ

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، عن انتخاب النائب محمد محمود فرج حسام رئيساً، وكل من النائب محمد شوقى عبدالعال العناني، النائب عصام هلال محمود محمد علي وكيلا اللجنة، وانتخاب النائب فرج فتحي فرج على أميناً للسر.

واعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم تشكيل هيئات مكاتب اللجان حيث جرت اليوم الانتخابات في 14 لجنة نوعية؛ بعد أن دعا رئيس المجلس ، لإجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان؛ حيث تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وَفق اللائحة الداخلية.