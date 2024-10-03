محمود مسلم رئيسًا للجنة الثقافة والإعلام بـ"الشيوخ"

فاز الدكتور محمود مسلم، برئاسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، خلال الانتخابات التي جرت اليوم الخميس بالمجلس.

وفازت النائبة سها سعيد والدكتورة سهير عبد السلام، عضوتا اللجنة، بمقعدَي الوكيلَين، وفاز النائب محمود القط ، بمقعد أمين سر اللجنة.

وتضطلع اللجنة خلال انعقادها الجديد بمناقشة القضايا والملفات السياحية والثقافية والإعلامية واستكمال الملفات التي بدأتها اللجنة خلال الدورات السابقة، ودعوة الوزراء المعنيين بالملفات التي تناقشها اللجنة.



وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم تشكيل هيئات مكاتب اللجان حيث جرت اليوم الانتخابات في 14 لجنة نوعية، بعد أن دعا رئيس المجلس، لإجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان؛ حيث تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وَفق اللائحة الداخلية.