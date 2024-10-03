حسين خضير يفوز برئاسة لجنة الصحة والسكان بالشيوخ

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب حسين خضير برئاسة للجنة بدور الانعقاد الخامس بالفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، .

فيما فاز بمنصب الوكيلين كل من الدكتورة سلوي الحداد والدكتور عمرو حجاب ، وفاز بمنصب أمين السر النائب الدكتور أسامة فهيم.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا اللجان النوعية لإجراء انتخابات هيئات المكاتب بعدما أعلن عن عدم تلقي أي اعتراضات من الأعضاء على تشكيل اللجان النوعية.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، بعد الموافقة على القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية.

وينتخب أعضاء مجلس الشيوخ، هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية بواقع رئيس ووكيلين وأمينا للسر لكل لجنة.

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط تشكيل اللجان النوعية.

