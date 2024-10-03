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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد يكرم "يوسف البهائي" بطل العالم للشباب في الكونغ فو

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، ابن بورسعيد يوسف كريم البهائي، بطل العالم فى الكونغ فو، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة العالم التاسعة للشباب والناشئين المقامة في دولة بروناي.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهذه النماذج الشبابية من أبناء بورسعيد، الذين ساهموا في رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، مؤكدا أن بورسعيد دائما تقدم الشباب الموهوب والمتميز في جميع المجالات.

وقدم أسمى معاني التهنئة القلبية للبطل يوسف البهائي وأسرته، متمنيا له دوام التفوق والنجاح وإحراز مزيد من الميداليات الذهبية خلال البطولات المقبلة.

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بورسعيد بطل العالم الكونغ فو محافظ بورسعيد يوسف البهائي