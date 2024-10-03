بالفيديو.. باحث سياسي: الاحتلال لم يلتفت إلى الأصوات الدولية الدافعة للتهدئة

قال نضال السبع، الكاتب والباحث السياسي، إن دولة الاحتلال تذهب نحو المزيد من التشدد والتصعيد، ولم يلفتوا إلى الأصوات الدولية التي تدفع نحو التهدئة والسلام، لافتًا إلى أن الإسرائيليين لا يسمحون لأي من الأطراف الدولية بالتدخل، فضلًا عن أنهم عطلوا كل المبادرات الدولية، إلى جانب أنهم لم ينصتوا إلى مناشدات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم الدولية حول التهدئة.

وأضاف «السبع»، خلال مداخلة له على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال ماضية في الحرب والتصعيد، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتقد أن لديه تفويضًا غربيًا وأمريكيا لفعل ما يريد داخل قطاع غزة، على الرغم من خجل الجانب الأمريكي مما يفعله نتنياهو، وسعيه للتوصل إلى تسويات، فضلًا عن عقد صفقات لتهدئة الأوضاع.

وتابع الكاتب والباحث السياسي: «الآن مشهد الحرب في غزة يتكرر بالداخل اللبناني»، لافتًا إلى أن بنيامين نتنياهو يعتقد انه لديه وقت نحو 50 يومًا لتعطيل كل الحلول، حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية، موضحًا أن وزير الخارجية اللبنانية عبد الله أبو حبيب قال خلال تصريحاته، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قبل اغتياله وافق على وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية.