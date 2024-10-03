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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

أبو هشيمة رئيسًا للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بالتزكية

النائب احمد ابو هشيمة
النائب احمد ابو هشيمة
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أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن فوز النائب أحمد أبو هشيمة رئيسًا للجنة بالتزكية، كما فاز النائبان شريف الجابري وأحمد دياب بمنصب الوكيل بالتزكية أيضًا، فيما فاز النائب محمد عمارة بأمانة السر.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا اللجان النوعية لإجراء انتخابات هيئات المكاتب بعد ما أعلن عن عدم تلقي أي اعتراضات من الأعضاء على تشكيل اللجان النوعية.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، بعد الموافقة على القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية.

وينتخب أعضاء مجلس الشيوخ، هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية بواقع رئيس ووكيلين، وأمينا للسر لكل لجنة، وفق اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي نظمت ضوابط تشكيل اللجان النوعية.

انتخابات لجنة الشباب والرياض النائب احمد ابو هشيمة رئيسا للجنة بالتزكية