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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيرته السلوفينية

وزير الخارجية يتلقى
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرته السلوفينية
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تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا السيدة "تانيا فايون".

وأشاد الوزير عبد العاطي بتطور العلاقات المصرية-السلوفينية في ظل ما يجمع البلدين من علاقات مميزة، وكذا على ضوء نتائج الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، والتي كان آخرها زيارة الوزيرة السلوفينية لمصر في مايو الماضي، واللقاء الثنائي بين الوزيرين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا.

كما تبادل الجانبان الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الخاصة بالوضع في لبنان ومستجدات الأحداث في غزة، حيث استعرض السيد وزير الخارجية رؤية مصر إزاء التصعيد الأخير وانعكاساته الخطيرة على المنطقة.

وأكد الأهمية التي توليها مصر للتنسيق مع سلوفينيا في إطار عضويتها بمجلس الأمن، فضلًا عن تثمين الموقف السلوفيني المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

العلاقات المصرية-السلوفينية الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا