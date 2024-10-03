ads
الخميس 03 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهم تسبب في مصرع شابين بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، حبس قائد سيارة تسبب في مصرع شخصين إثر حادث تصادم مروع بين سيارة ودراجة نارية بمنطقة التجمع الأول، 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

مصرع شابين في التجمع الأول

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من شرطة النجدة بوجود مصادمة ومتوفين إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل يستقله شابين.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وفاة شاب وإصابة الآخر، وتم نقل المصاب للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

وتم التحفظ على سائق السيارة، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على مُلابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

نيابة القاهرة الجديدة حبس قائد سيارة حادث تصادم مروع