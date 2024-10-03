حبس متهم تسبب في مصرع شابين بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، حبس قائد سيارة تسبب في مصرع شخصين إثر حادث تصادم مروع بين سيارة ودراجة نارية بمنطقة التجمع الأول، 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

مصرع شابين في التجمع الأول

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من شرطة النجدة بوجود مصادمة ومتوفين إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل يستقله شابين.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وفاة شاب وإصابة الآخر، وتم نقل المصاب للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

وتم التحفظ على سائق السيارة، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على مُلابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.