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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثمان خمسينى سقط من أعلى سلم خشبي بأوسيم

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة خمسينى إثر سقوطه من أعلي سلم خشبي أثناء إصلاحه عامود إنارة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة. 
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثه بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة 
تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة النجدة مفادها سقوط عامل من علو بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "إسلام" 50 سنة، عامل بشركة الكهرباء إثر سقوطه من أعلى سلم خشبي أثناء إصلاح عامود إنارة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اتخاذ كافه الاجراءات الأجهزة الأمنية النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات ثلاجة المستشفي