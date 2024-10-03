خالد سعيد رئيسًا للجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب خالد سعيد رئيساً للجنة بالتزكية بدور الانعقاد الخامس بالفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، .

فيما فاز بمنصب الوكيلين كل من النائب اكمل فاروق وفايز حرب ، وفاز بمنصب أمين السر النائب احمد صبور، بالتزكية.



وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا اللجان النوعية لإجراء انتخابات هيئات المكاتب بعدما أعلن عن عدم تلقي أي اعتراضات من الأعضاء على تشكيل اللجان النوعية.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، بعد الموافقة على القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية.

وينتخب أعضاء مجلس الشيوخ، هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية بواقع رئيس ووكيلين، وأمينا للسر لكل لجنة.

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط تشكيل اللجان النوعية.