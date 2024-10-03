حزب الله: تصدينا لمحاولة تقدّم لجنود إسرائيليين عند الحدود مع لبنان

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس، أن عناصره تصدوا لمحاولة تقدّم قوات إسرائيلية عند نقطة حدودية في جنوب لبنان، غداة معارك قتل فيها ثمانية من جنود دولة الاحتلال عند عبورهم الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.

وقال حزب الله في بيانٍ إن عناصره تصدوا صباحًا "لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية".

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، بمقتل 8 ضباط وجنود خلال المعارك مع حزب الله في جنوب لبنان، وإصابة 7 آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، موضحًا أن بين القتلى 3 ضباط برتبة رائد واثنان آخران برتبة نقيب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء الماضي، بدء عملية عسكرية مركزة في جنوب لبنان، تستهدف أهدافًا وبُنى تحتية تابعة لـ"حزب الله"، في القرى القريبة من الحدود.