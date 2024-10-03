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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نبيل دعبس رئيسًا للجنة التعليم بمجلس الشيوخ

نبيل دعبس رئيس لجنة
نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم
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أسفرت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن فوز الدكتور نبيل دعبس، برئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة اللجنة.

 كما أسفرت النتائج عن فوز اللواء الدكتور أحمد البدري بمنصب الوكيل الأول والنائبة الدكتورة رندا مصطفى، بمنصب الوكيل الثاني، فيما فاز الدكتور ناجح عبد الفتاح بمنصب أمين السر.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعلن عن تلقي الأمانة العامة خطابًا من حزب مصر الحديثة يؤكد فيه الحزب علي اختيار الدكتور نبيل دعبس ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.               

ودعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اللجان النوعية لإجراء انتخابات هيئات المكاتب بعد ما أعلن عن عدم تلقي أي اعتراضات من الأعضاء على تشكيل اللجان النوعية، داعيًا الأعضاء إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، بعد الموافقة على القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية.

وينتخب أعضاء مجلس الشيوخ، هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية بواقع رئيس ووكيلين، وأمينا للسر لكل لجنة.

يذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط تشكيل اللجان النوعية.

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