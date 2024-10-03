أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، اشتعال النيران في مستوطنة شلومي بالجليل الغربي بعد تفعيل صفارات الإنذار نتيجة قصف من حزب الله.

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني اليوم، أن عناصره تصدوا لمحاولة تقدّم قوات إسرائيلية عند نقطة حدودية في جنوب لبنان، غداة معارك قتل فيها ثمانية من جنود دولة الاحتلال عند عبورهم الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.

وقال حزب الله في بيانٍ، "إن عناصره تصدوا صباحًا لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية".

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بمقتل 8 ضباط وجنود خلال المعارك مع حزب الله في جنوب لبنان، وإصابة 7 آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، موضحًا أن بين القتلى 3 ضباط برتبة رائد واثنان آخران برتبة نقيب.