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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المطران عطاالله حنا: نزيف غزة ولبنان إنما هو نزيف واحد وآلام واحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم على أن هذه المرحلة بها تصعيداً كبيراً وما يحدث في غزة منذ عام تقريبا وما يحدث اليوم في لبنان انما يشير الى حالة التصعيد هذه والتي لربما يليها انفراجا ما .

وأضاف، لقد كان آباؤنا وأجدادنا يقولون لنا " اذا ما خربت ما عمرت " من المؤسف والمؤلم والمحزن ان هنالك دمارا هائلا وشعبا يدفع ثمنا باهظا ، ففي غزة هنالك دمار هائل وهنالك عائلات بأكملها لم يبق منها احد على قيد الحياة ودماء برئية اهرقت وسفكت والسيناريو الذي عاشه اهل غزة منذ عام يعيشه اليوم اهلنا في لبنان.

وتابع المطران عطا الله : ونحن من القدس حيث المقدسات والتاريخ والاصالة والعراقة نبعث بنداءنا العاجل الى حيثما يجب ان يصل هذا النداء بضرورة ان تبذل الجهود المطلوبة عربيا وامميا من اجل وقف هذه الحرب التي ادت الى خسائر فادحة في الارواح ناهيك عن الدمار والخراب في غزة منذ عام وفي لبنان مؤخرا .

واختتم أن نزيف غزة ولبنان هو نزيف واحد والم واحد ونسأل الله بأن يتوقف هذا النزيف وان تتوقف هذه المعاناة قريبا .

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ارثوذكس المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية لروم الأرثوذكس لبنان