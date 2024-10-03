محافظ المنوفية يتفقد تطوير حديقة "تحيا مصر" لتكون متنفسًا لأهالي قويسنا

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، جولة ميدانية موسعة في مركز ومدينة قويسنا لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات، والوقوف على نسب الإنجاز، وقد رافقه في الجولة طارق أبو حطب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والمهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس شعبان الشبراوي، مدير مديرية الطرق، والمهندس مسعود الجندي، مدير وحدة الرصف.

واستهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال النهائية لرصف شارع مصطفى فهمي بطول 800 متر، ضمن خطة حافز التميز بالخطة الإضافية لقويسنا، وشملت الأعمال وضع طبقة البوتومين، وتركيب بلاعات مياه الأمطار والبلدورات على جانبي الشارع.

كما يجري العمل حاليًا على تطوير شارع ضيف وطريق المنطقة الصناعية، وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة لضمان السلامة والأمان.

كما تابع المحافظ سير العمل في الموقف النموذجي الجديد بقويسنا، الذي يُقام على مساحة 2 فدان، واطلع على المخطط الهندسي للموقف، حيث يجري حاليًا الانتهاء من الهيكل المعدني والإنشاءات الإدارية، ووجه بإدراج الطريق الموازي لكوبري جيهان والمؤدي إلى الموقف ضمن خطة الرصف لفتح مسارات مرورية جديدة تخفف الازدحام المروري في المنطقة.

وفي ختام جولته، تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة "تحيا مصر"، والتي تضم ممرات من الإنترلوك، برجولات، أرضيات مزروعة، مقاعد للمواطنين، وأعمدة إنارة حديثة، إضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال.

وأكد المحافظ على ضرورة تشكيل إدارة مختصة لتشغيل الحديقة بشكل أمثل وسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح، في إطار خطة المحافظة لتجميل الحدائق والميادين العامة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في جهودها لتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي يعمل وفق خطط مدروسة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

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