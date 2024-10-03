لافروف: على الأمم المتحدة أن تكون بعيدة عن التأثيرات السياسية وأن تتصرف بحيادية تامة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال كلمته في المناقشة السياسية العامة للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أهمية أن تظل الأمانة العامة للأمم المتحدة بعيدة عن التأثيرات السياسية وأن تتصرف بحيادية تامة.

وأشار لافروف إلى أن بعض الدول الغربية تروج لفكرة تقسيم العالم، متهمة روسيا ودول أخرى بخلق تهديدات لهيمنتها. وذكر أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو هزيمة روسيا، مستعرضاً أوجه الشبه مع السياسات التي اتبعتها الدول الغربية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.

وانتقد لافروف صمت الغرب حيال انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا، مشدداً على ضرورة احترام حقوق جميع الأفراد دون تمييز.

كما دعا إلى تعزيز مشاركة الجنوب العالمي والشرق في عمليات صنع القرارات الدولية، محذراً من أن السياسات الغربية تعرقل التعاون العالمي.

وشدد على استعداد روسيا للحوار مع الغرب، معتبراً مناقشة نظام عالمي أكثر عدلاً واستقراراً أمراً ضرورياً. وأكد أن روسيا ستظل دائماً ملتزمة بالعمل الجماعي والسلام، داعياً إلى احترام مبادئ السيادة والمساواة بين الدول.