إدارة المخلفات تشن جولات ميدانية للتفتيش على المقالب المطورة

تابع الدكتور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ومساعد الوزيرة لشؤون المخلفات، الجولات الميدانية لفرق التفتيش التابعة للجهاز للمرور على عدد من أماكن التخلص النهائي من المخلفات، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المسببة للسحابة السوداء.

حيث تم المرور على مقلب العبور الجزئي الخاص بمحافظة القليوبية والقاهرة وخلية شركة ايكوم، للتأكد من استقرار الأوضاع وعدم وجود حرائق بمواقع التخلص النهائي من المخلفات الصلبة، وتبين استقرار الأوضاع، وتم التنبيه على الشركة بفرد المخلفات وتغطيتها بالرمال.

وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أنه في مدينة العاشر من رمضان تم المرور على موقع التخلص النهائي من المخلفات ووجد بعض التنفيسات، و تم السيطرة و التنبيه على الشركة بالالتزام بتغطية المخلفات بالرمال أول بأول لمنع نشوب أؤ اشتعالات،كما تم المرور الميداني على أحد مواقع التخلص من المخلفات بمدينة 6 أكتوبر عن استقرار الوضع وعدم وجود اشتعالات.

وشملت الجولات التي قامت بها فرق التفتيش التابعة لجهاز تنظيم المخلفات المرور على مقلب شبرامنت ومنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، وموقع الضغط العالي بالقطامية وموقع التخلص بأبو زعبل بمحافظة القليوبية ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، وتبين استقرار الاوضاع بهم وعدم وجود حرائق، كما تم المرور على مصنع معالجة المخلفات بالسلام (شركة ايكوم )، ومقلب الهندسة، والمدفن الصحي، ومصنع المعالجة جرين بلانت، والمحطة الوسيطة بالمريوطية، والمحطة الوسيطة بالوراق، و تم رصد تكدس للمخلفات بالمحطتين في بداية الاسبوع وتم التركيز بالمرور عليهم يوميًا حتى انتظام العمل بالمحطتين، مع الالتزام بنقل المخلفات أولًا بأول لموقع شبرامنت.

وأجرى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات جولات مرورية على بعض المواقع الخاصة بالتخلص من المخلفات، مشددًا على إجراءات إرساء الانضباط في منظومة نقل المخلفات بطرق سلمية، حيث تم ضبط سيارة تابعة للوحدة المحلية بأبو الغيط محافظة القليوبية متجهة إلى مدفن أبو زعبل تتساقط منها المخلفات أثناء إحدى الجولات المرورية لرئيس الجهاز، وتم التواصل مع نائب المحافظ والتأكيد على ضرورة الالتزام بعملية التغطية أثناء النقل واتخاذ الاجراءات القانونية ضد رئيس الوحدة المحلية.

يأتى ذلك ضمن الدور المنوط بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة تنفيذ الأدوار والمسؤوليات لمختلف الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات، والرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وفقًا لأحكام قانون المخلفات 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

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