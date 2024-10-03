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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

20 مليون جنيها حجم مبيعات معرض "أهلا مدارس" بالسواح

الشركة القابضة للصناعات
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
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أعلن الدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين أن اجمالى مبيعات معرض أهلا مدارس الذى تم إقامته فى منطقة السواح بلغ ٢٠ مليون جنيها، حيث أن فترة المعرض لم تتجاوز ١٢ يوما

أكد علاء ناجى في تصريحات صحفية اليوم، أن عدد كبير من المواطنيين قد توافدوا على مقر الشركة القابضة للمطالبة بإعادة إقامة المعرض لطرح كافة السلع بأسعار مخفضة، موضحا ان جميع السلع الغذائية التى تم طرحها بالمعرض أقل من سعر السوق بـ٢٥%
كشف عن أنه جارى دراسة إقامة معارض سلعية دائمة بكافة محافظات الجمهورية خاصة الأماكن التى تخلو من المجمعات الاستهلاكية، ومن المقرر إقامة المعارض الدائمة فى مقار الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المتواجدة بالمحافظات.
وعن مبادرة القابضة الغذائية مع شعبة الخضروات قال ناجى، إنه تم  بدء تجهيز ١٦ منفذ لطرح الخضار والفاكهة، مشيرا إلى أننا طالبنا التجار بتوريد الخضروات الأعلى سعرا تيسيرا على المواطنين ومنها الطماطم والبطاطس والبصل. 
وعن البيض أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم توريد ٦ آلاف طبق بيض للمجمعات الاستهلاكية حتى الآن وجارى استمرار التوريد.

معرض اهلا مدارس منطقة السواح الشركة القابضة للصناعات الغذائية