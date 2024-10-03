مندوب اليمن بجامعة الدول: هناك دعوة بأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته بوقف العدوان

أكد نائب مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية، ورئيس الدورة، علي صالح مرسي، أن الاجتماع للجامعة العربية على مستوي المندوبين جاء بناءً على طلب لمندوبين عن جمهورية العراق ولبنان.

وقال، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في لبنان، المذاع على إكسترانيوز، اليوم الخميس، إن الاجتماع يأتي في دورة غير عادية لمناقشة تقديم المساعدات للجمهورية اللبنانية بخصوص النازحين واللاجئين وبشكل عاجل في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني.

وتابع، أن الجامعه العربية تؤكد موقفها الثابت للجمهورية اليمنية المتضامن مع لبنان حكومة وشعبًا والإدانة الشديدة للعدوان الغاشم والمتصاعد، والدعم الكامل إلى لبنان في مواجه العدوان، وتحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير، والتحذير من تداعيات استمراره على لبنان، بما قد يؤدي غلى اشتعال حرب إقليمية شاملة.

وأوضح، أن العدوان على لبنان يهدد المنطقة بأسرها، وهناك دعوة بأهمية قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته بوقف العدوان، لافتًا إلى أن الاجتماع اليوم هو تأييد وتضامن وتقديم الدعم العاجل إلى لبنان إزاء العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني.

وانطلق - منذ قليل - الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس، لبحث التحرك العربى للتضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلى.

وصرّح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بأن الاجتماع عقد بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية.