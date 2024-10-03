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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يقود مسيرة نيلية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفالية نصر أكتوبر
احتفالية نصر أكتوبر
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شهدت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مسيرة نيلية حاشدة نظمتها مديرية الشباب والرياضة شارك فيها آلاف المواطنين من مختلف الأعمار.

وانطلقت المسيرة من المرسى النهري بمدينة بنها وتوقفت بنهر النيل أمام ديوان عام محافظة القليوبية وقد تزينت المسيرة بالأعلام المصرية وشعارات الاحتفال، معلنة عن فخر المصريين بتضحيات أبطال حرب أكتوبر.

واشتمل الاحتفال على فقرات فنية متنوعة، حيث قدمت فرق الفنون الشعبية عروضاً مبهرة تعكس التراث المصري الأصيل.

كما أُمتعت الحشود بأغاني وطنية حماسية، ألهبت الحاضرين وأعادت إلى الأذهان بطولات الجيش المصري.

وفي ختام الاحتفال، أُقيمت عروض ألعاب نارية ساحرة أضاءت سماء مدينة بنهاوك، معبرة عن فرحة المصريين بهذا اليوم التاريخي.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد محافظ القليوبية على أهمية الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، والتي تمثل نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث.

وأشاد المحافظ بدور القوات المسلحة والشعب المصري في تحقيق هذا النصر العظيم، وشهد الاحتفال حضوراً شعبياً واسعاً، حيث حرص المواطنون على المشاركة في هذا الحدث الوطني، تأكيداً على وفائهم وتقديرهم لدماء الشهداء وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والدكتور وليد فرماوي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

احتفالات أكتوبر

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