محافظ الجيزة يوجه بضرورة توعية المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، حيث قام المحافظ بتهنئة الحضور والمواطنين بمناسبة الإحتفال بذكرى انتصارات السادس من اكتوبر المجيدة .



استهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن الدولة قدمت كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين فى التصالح وتعمل المحافظة جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء فى ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م ، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 ، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجى التابع لهم لإستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالى الصادر برقم 187 لسنة 2023 فى ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

ولفت النجار إلى أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح ، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير فى إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًاً للقانون الحالي ، مع اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال غير الجادين .



كما أشار المحافظ إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية خلال هذه المرحلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع اراضي أملاك الدولة ومنع التعدي علي الارض الزراعية والمتغيرات المكانية.