اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تحتفل بمرور 125 سنة على تأسيس مستشفى تابع لها في طنطا

يحتفل مجلس المؤسسات الطبية التابع لسنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، بمرور 125 سنة على تأسيس مستشفى تابعة لهم في طنطا، وافتتاح وحدة جديدة بها، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

يشارك بالاحتفال الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ومن المقرر أن يشارك بالتسبيح فريق ترانيم الكنيسة ترنم.

ومن المقرر أن يشارك باللقاء كبار رجال الدولة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، ورجال الفكر والفن والثقافة.

كما أنه من المقرر ان يتضمن برنامج الحفل : كلمة ترحيب يقدمها الدكتور مفيد فهيم مدير المستشفي، صلاة يقودها الدكتور القس جورج شاكر، كلمة تهنئة يقدمها القس أيمن سامي رئيس مجمع الدلتا، بينما يقود فقرة التسبيح فريق ترانيم الكنيسة ترنم، كلمة يقدمها الدكتور جوزيف بطرس مدير عام المؤسسات الطبية تحت عنوان “125 عام ومكملين” ، ثم كلمات يقدمها كلا من : الدكتور القس رفعت فتحي الامين العام لسنودس النيل الإنجيلي ، القس مايكل أنور نائب رئيس السنودس، الشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، المهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الإجتماعي ، الأنبا يولا مطران طنطا وتوابعها، الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية ، اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، القس شكري شاكر رئيس مجلس المؤسسات الطبية بسنودس النيل الإنجيلي .