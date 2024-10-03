البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعا بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.72%، ليصل إلى مستوى 31,556.78 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.35%، وصولًا إلى مستوى 3,164.32 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.6%، وصولًا إلى 7,563.92 نقطة.

وصعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.46%، ليصل إلى مستوى 10,767.23 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.7% وصولًا لمستوى 6,345.35 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.83%، ليصل إلى مستوى 38,892.13 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.66%، مسجلًا 13,674.07 نقطة.