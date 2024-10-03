مندوب لبنان بالجامعة العربية يدعو مجلس الأمن لوضع حد نهائي لاعتداءات إسرائيل

قال السفير على حسن الحلبي، المندوب الدائم للبنان في الجامعة العربية: "لا يسعنا إلا الإشادة بالدور القومي الذي قام ولا يزال يقوم به الجيش اللبناني في حفظ الأمن والسلم الأهلي".



وأضاف في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في لبنان، اليوم الخميس: "نحمل إسرائيل مسؤولية انزلاق الأوضاع في المنطقة إلى ما تحمد عقباه وندعو المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على لبنان والوقف الفوري لإطلاق النار تمهيدًا لإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرار 1701 تطبيقًا كاملًا والذي من شأنه ايجاد استقرار مستدام في جنوب لبنان ويشكل الأساس لحماية الأمنين اللبناني والإقليمي.

وتابع الحلبي: "ندعو مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤوليته لوضع حد نهائي لاعتداءات إسرائيل البرية والبحري والجوية على السيادة اللبنانية وضرورة إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية مع التأكيد على حق لبنان في مواجهتها ومقاومتها بكافة الوسائل المشروعة وندعو لتفعيل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لمسائلة ومحاسبة إسرائيل على كافة الجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها ومقاضاتها على جريمة العدوان والخسائر الناتجة عنها ومطالبتها بكافة التعويضات".

وأكد قائلا: "لبنان يثمن على مبادرة العراق بالدعوة لعقد الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، كما يثمن على مواقف الدعم والتعاضد والمساعدات التي صدرت على الدول العربية الشقيقة التي لطالما ساندت لبنان في المحن والصعاب، وكذلك ما قدمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الصحة العرب، ونوجه نداءًا وبشكل عاجل لتقديم مزيدًا من تعزيز الجهود بإرسال المساعدات الإغاثية والطبية بسبب الضغط الهائل الذي يتعرض له القطاعين الصحي والإغاثي قياسًا بحجم الإصابات الذي تعرض له اللبنانيين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية