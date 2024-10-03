مع ارتفاع حدة التصعيد.. عدد من الدول تعمل على إخلاء مواطنيها من لبنان

تعمل عدد من الدول، بما في ذلك بريطانيا واليابان وأستراليا، علي إخلاء مواطنيها من لبنان، وسط مخاوف من تدهور الوضع الأمني في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية الخميس.

وقامت الحكومة البريطانية بتكثيف الرحلات الجوية لمساعدة مواطني المملكة المتحدة على مغادرة لبنان.

وقالت الحكومة، في بيان، إن الرحلات الجوية ستستمر "طالما سمح الوضع الأمني"، وإنها تعمل على زيادة عدد الرحلات التجارية للمواطنين البريطانيين.

كما أرسلت اليابان، الخميس، طائرتين للتحضير لنقل جوي محتمل لمواطنين يابانيين من لبنان.

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأنه من المتوقع أن تصل طائرتا نقل من طراز "C-2" إلى الأردن واليونان يوم الجمعة.

وقالت الحكومة اليابانية إنه لم ترد أنباء عن إصابة نحو 50 مواطنا يابانيا في لبنان.

بينما قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، الخميس، إن الحكومة حجزت 500 مقعد على متن طائرات تجارية للمواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين وعائلاتهم لمغادرة لبنان يوم السبت.

وأضافت إن المقاعد متاحة لـ1700 أسترالي وعائلاتهم الموجودة في لبنان ضمن رحلتين من بيروت إلى قبرص.

وتابعت: "ما أود قوله للأستراليين الذين يرغبون في المغادرة، يرجى اتخاذ أي خيار متاح لكم."