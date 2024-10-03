المندوب الدائم للبنان: إسرائيل تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير

قال السفير على حسن الحلبي، المندوب الدائم للبنان في الجامعة العربية، إنه في إطار التحرك الدولي بشأن العدوان على لبنان صدر عن الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بتاريخ 23 سبتمبر الماضي على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بيانًا أعربوا فيه عن الدعم الكامل للبنان في مواجهة هذا العدوان محملين إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير ومحذرين من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة بما قد يدفع باشتعال حربًا إقليمية شاملة ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في لبنان، اليوم الخميس، أنه صدر في 25 سبتمبر الماضي البيان الوزاري المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والإمارات والسعودية وقطر وعدد من الدول الأخرى والاتحاد الأوروبي والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوم عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب إقليمية.

وتابع، أن لبنان رحب بهذا البيان وأعلن موافقته عليه ويدعو للضغط على إسرائيل لتنفيذ بنوده، كما رحب به البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر الماضي.

وأوضح أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال اجتماع الوزاري الاستثنائي بالدوحة مساء أمس، أكد على وقوف المجلس بجانب الشعب اللبناني بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة ودعا لتكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان لتخفيف معاناة المدنيين وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، كما دعا إلى ضبط النفس وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.

وأردف، أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي دعا بالأمس إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في الخطوات التي أعلنت الحكومة اللبنانية الالتزام بها لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وإرسال الجيش اللبناني لمنطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه مع قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب.