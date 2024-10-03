تحرير 3338 محضرا خلال حملات تموينية مفاجئة على المحال التجارية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق وإتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه غير الملتزمين.

وأوضح عبد الكريم عوض الله، مدير مديرية تموين الشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

وقامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لأحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة وخلال شهر سبتمبر الماضي، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 3338 محضرًا منها 2442 محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وتحرير 896 محضرًا خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وإدارة النشاط بدون ترخيص.

كما أسفرت تلك الحملات عن ضبط سلع استهلاكية 14 طن دقيق و3 طن مكرونه و400 لتر سولار و3390 عبوة زيت و2 طن و300 كيلو سكر و4 طن و400 كيلو أرز جميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 10 طن أسمنت و400 لتر سولار و10 طن سماد وطن و480 كيلو اعلاف و1700 لتر صابون جميعهم سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.