ماجي بو غصن تكرس حساباتها لجهود الإغاثة في لبنان 

قررت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن التواجد على الأرض مع المهجرين من بيوتهم عقب الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وكرست ماجي حسابها الرسمي على تطبيق "إكس" لإغاثة اللبنانيين وتوفير احتياجاتهم من غذاء ودواء وتوصيلهم بالجمعيات الخيرية، وكتبت:"يا ريت اي حدا موجود عالأرض بلبنان بيعرف شو الاحتياجات المطلوبة ووين.. يكتب تعليق تحت التويت.. لنقدر نعمل صلة وصل بين الجمعيات والجهات اللي ناقص عندها اغراض".

وشاركت ماجي جمهورها فيديو خلال تواجدها بأحد مراكز الإيواء أمس الأربعاء وقالت عبر تطبيق "انستجرام":"أدعوكم للتوجه إلى أقرب مركز أو مدرسة للنازحين من جنوب لبنان والبقاع والمناطق الأخرى، لمساعدتهم بما نستطيع يمكن أن تكون المساعدة مادية أو عينية، أو حتى كلمة طيبة وبسمة، فنحن بحاجة إليها جميعًا، وأهلنا بحاجة إليها".

واختتمت ماجي بو غصن حديثها، وقالت: أود أن أشكركم مسبقًا لأنني أعلم أنكم ستساندوننا وستكونون بجانبنا. نتمنى أن تمر هذه الأزمة بسرعة، ونحبك يا لبنان.

يشار إلى أن أكثر من 1000 شخص حتفهم منذ الأسبوع الماضي في لبنان، بالقتال الذي شهد غارات إسرائيلية على بيروت وضواحيها الجنوبية.