محافظ بني سويف يشهد التدريب العملي لشركة المياه للتعامل مع تقلبات الطقس

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التدريب العملي "بروفة" أو محاكاة للتعامل العملي مع تداعيات تقلبات الطقس في موسم الشتاء التي تضمنت أعمال سحب تجمعات لمياه والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن خطة شاملة ومحكمة وضعتها المحافظة في هذا الشأن بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة التي تشتمل على إجراءات فنية للتأكد من كفاءة وجاهزية المعدات للتعامل مع أية تداعيات حال سقوط الأمطار

وتابع المحافظ جانباً من التدريب العملي"بروفة"على كيفية سحب تجمعات مياه بأماكن منخفضة ، والتي بدأت بتلقى مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، إخطاراً بوجود تجمع لمياه أمطار بنهاية سور مستشفى بني سويف التخصصي ، وعلى الفور تم توجيه عدد من سيارات الكسح المتمركزة إلى موقع البلاغ ، حيث قام عمال وفنيو الشركة بسحب كميات المياه من مكان التجمع باستخدام معدات السحب التابعة للشركة.

وأبدى المحافظ بعض الملاحظات، خاصة فيما يتعلق بتحديد نقاط تجمع مياه الساخنة المحتملة، ووضع خطة لتعديل نقاط التمركز بشكل يتسم بالمرونة للتعامل مع المواقف الطارئة والتغير المحتمل في نقاط تجميع مياه الأمطار ، مع تعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين شركة المياه وفروعها وبين الوحدات المحلية وباقي الأجهزة التنفيذية ذات الصلة وذلك على مستوى المحافظة

ووجه غنيم التنفيذيين من رؤساء المدن والقطاعات وشركات المرافق المعنية،باستمرار المتابعة والمراجعة الميدانية لكافة المعدات، للتأكد من جاهزيتها وصيانتها، لرفع كفاءتها بشكل منتظم، مع التأكيد على أهمية التدريب المستمر للعنصر البشري القائم على تشغيل المركبات لرفع قدراتهم الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها في التعامل مع الأزمة وإزالة الآثار الناتجة عنها والتدريب على سرعة تقدير الموقف واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسبين.

رافق المحافظ خلال التجربة : اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، على يوسف رئيس المدينة ، علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة ، وبعض التنفيذيين المعنيين من المرور والوحدة المحلية وشركة المياه ومركز السيطرة بالديوان العام.