الاحتفال باليوم العالمي للمسنين ضمن أنشطة قصور الثقافة بالغربية

شهد فرع ثقافة الغربية، عددا من اللقاءات التثقيفية والأنشطة الفنية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وأنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ضمن احتفالات اليوم العالمي للمسنين

وعقد قصر ثقافة المحلة، محاضرة بعنوان "رعاية المسنين صحيا ونفسيا"، تناولت خلالها د. هدير الحسانين، مسئول الإعلام الصحي بالغربية التعاملات الخاطئة مع كبار السن ومنها عدم الاحترام في الحديث، عدم مشاركتهم في شئونهم الحياتية، وأيضا عدم الأخذ برأيهم ومحاولة فرض السيطرة عليهم.

واختتمت حديثها موضحة دور الدولة في رعاية فئة كبار السن، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية حرصت على توفير أوجه الرعاية الكاملة بشكل يومي للمسنين، وذلك من خلال العمل على تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإطلاق خدمة رفيق المسن، ومشروع قانون حقوق المسنين في سبتمبر 2021.

وتحتفل دول العالم باليوم العالمي لرعاية كبار السن في الأول من أكتوبر من كل عام، بهدف حماية حقوقهم، والتذكير بضرورة الاهتمام بهم واحترامهم.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، أقيمت محاضرة بعنوان "خطة العبور العظيم" ببيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي، للتأكيد على بسالة رجال القوات المسلحة لاسترداد أرض سيناء الغالية، كما نفذت مكتبة سمنود الثقافية ورشة تصميم لوحات معبرة عن ذكرى النصر، ضمن برنامج فرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة مكثفة ومتنوعة تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمختلف المحافظات، خلال شهر أكتوبر الحالي، من بينها انطلاق فعاليات مبادرة بداية، وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات وأنشطة المكتبات وذوي الهمم، بجانب اللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف البرنامج الخاص بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.