السفير حسام زكي: سيناريوهات الاحتلال الإسرائيلي مكشوفة وأغراضه معروفة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاعتداءات على لبنان وأهله واستعراضات البطش التي أذكرها غرور القوة لن تحقق الأمن لأي طرف بل هي تزرع جذورا ممتدة للصراعات في المنطقة وكراهية متزايدة

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في لبنان، اليوم الخميس: "كان هناك سبيل دبلوماسي يمكن أن يحقق الهدوء على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وفق القرار 1071 ولكن الاحتلال اختار سبيل الدم والقتل بدلا من الحلول السلمية والعقلانية والتي تبدأ بوقف إطلاق النار في غزة ونزع فتيل الأزمة في لبنان والمنطقة".

وتابع: نتضامن مع لبنان وحكومته وأهله بلا تمييز في هذا الظرف الصعب ونقف صفا واحد في مواجهة استهداف الدولة اللبنانية ومقدراتها والجميع يعلم أن سيناريوهات الاحتلال مكشوفة وأغراضه معروفة.