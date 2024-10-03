حي شرق بالإسكندرية يستقبل 14 شكوى عبر شباك المواطنين

استقبل اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق، عددًا من المواطنين في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، تأكيدًا على التزامه المستمر بتقديم الدعم وتيسير إجراءاتهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الذي شدد على ضرورة تسهيل التعامل مع المواطنين والعمل على إيجاد حلول فورية لمختلف شكاواهم.

في هذا الإطار أعلن اللواء أحمد حبيب، تحقيق تقدم ملموس تمثل في فرض غرامات بقيمة ١٨٠٠٠جنيه نتيجة مخالفات استخدام الونش، بالإضافة إلى تحصيل رسوم التشطيبات الداخلية واسترداد سيارة نقل كما تم استلام ١٤ شكوى عبر شباك المواطنين و ٨ شكاوى من خلال منظومة الشكاوى الموحدة التابعة للبوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء.

وأكد اللواء أحمد حبيب، أن الجهود متواصلة حاليًا لفحص الشكاوى المتبقية بدقة، مع التركيز على الاستجابة السريعة والفعّالة لاحتياجات المواطنين، والعمل على تقديم الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن.