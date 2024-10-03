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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخلاء سبيل الراقصة صوفيا لورين بالتحريض على الفسق والفجور

ارشيفية
ارشيفية
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أصدرت الجهات المختصة قرارا بإخلاء سبيل الراقصة الشهيرة صوفيا لورين بضمان محل إقامتها وذلك على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وبث مقاطع خادشة للحياء عبر تطبيق تيك توك من خلال استعراض أجزاء حسّاسة من جسدها.
وقال محامي الراقصة، إنه قد تقدم بطلب لإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات وتم إخلاء سبيلها بالضمان الشخصي على ذمة القضية. 
أسندت النيابة للمتهمة تهم إثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور من خلال بث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق تيك توك.

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