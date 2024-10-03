محافظ الشرقية يتفقد منفذ مؤسسة حياة كريمة لبيع اللحوم الطازجة

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، منفذ بيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق والذي أقامته مؤسسة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أمام ديوان عام المحافظة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وسد إحتياجاتهم من اللحوم وذلك وسط إقبال وتفاعل كبير من المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، ومحمد نعمة كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونائب المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، واللواء دكتور إبراهيم متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد عبد العزيز منسق قطاع القناة بمؤسسة حياة كريمة، والعقيد عمرو الحسيني، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، والدكتور أسامة عبد القادر، منسق عام المؤسسة بالشرقية، ومحمد أبو هاشم، رئيس حي ثان، وبمشاركة أفراد متطوعين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالشرقية.

أشاد محافظ الشرقية بالدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة في رعاية الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال إقامة منافذ لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة والاستفادة من تلك المبادرة النبيلة والتي تهدف إلى تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

وتابع المحافظ ومرافقوه العمل بالمنفذ الثابت لبيع اللحوم البلدية بسعر 310 جنيهات للكيلو واطمأن المحافظ على جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية إحتياجات المواطنين واستفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن سعر البيع المُعلن وجودة اللحوم المقدمة حيث أعرب المواطنون عن إمتنانهم للمحافظ ولمؤسسة حياة كريمة لتوفير لهم اللحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة لهم.

وأشار الدكتور أحمد عبد العزيز، منسق قطاع القناة بمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة قامت بإقامة منفذين لبيع اللحوم البلدية الطازجة بمدينة الزقازيق، الأول أمام ديوان المحافظة، والثاني في وسط الزقازيق ناحية ميدان عمر أفندي، لافتًا إلى أن هناك خطة توسعية لتوفير أكثر من منفذ بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.

وفي نهاية جولته التفقدية أكد محافظ الشرقية جاهزية المحافظة لتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين البسطاء في مختلف القطاعات.