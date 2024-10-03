انخفاض درجات الحرارة ورفع الرايات الصفراء على شواطئ الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية أجواء معتدلة خريفية مع الأيام الأولى من شهر أكتوبر، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاض ملحوظ من 3 إلى 4 درجات لتصل إلى 24 درجة مئوية، كما انخفظت نسبة الرطوبة لتسجل اليوم الخميس 54%، مع سرعة رياح تصل إلى 11 كم/ ساعة في ساعات الصباح الأولى.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن استقرار حالة البحر وهدوء الأمواج بالرغم من الإنخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

كما أكدت على وصول نسب الأشغال على جميع سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى الانخفاض بعد بدء العام الدراسي الجديد، ورفع الرايات الصفراء بكافة شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، والتأكد من الإنتباه جيدًا لتعليمات المنقذين حفاظًا على أرواح المواطنين.