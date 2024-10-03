ننشر أجندة لجنة الادارة المحلية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس

بعد إنطلق دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وضعت لجنة الادارة المحلية أجندة وخطة عملها خلال هذا الدور حيث يأتي علي رأس أولويتها بعديل القانون رقم (144) لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون.

وأكدت اللجنة علي ضرورة سرعة تعديل نصوص قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966، بما يتناسب مع التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لزاماا أن تمتد إلى هذا القانون، ويأتي على رأس أولويات اللجنة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، حيث أكدت اللجنة على أهمية سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقًا للعدالة الاجتماعية

يذكر أن مجلس النواب قد إجري أمس انتخابات اللجان الفرعية وذلك بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي التاني وتم تجديد الثقة بالنائب أحمد السجيني ليتولي منصب رئيس اللجنة، فيما فاز وفيق عزت بمعقد وكيل اللجنة وتولي محمد الحسيني وكيلا ثاني، فيما حصد النائب عمرو درويش منصب أمين شر اللجنة.

