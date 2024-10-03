بالصور.. حي العجوزة يشن حملات لرفع الإشغالات وإزالة حالات بناء مخالف بأرض اللواء

واصل حي العجوزة، اليوم الخميس، حملات رفع الإشغالات والتعديات من الطرق، ورفع إشغالات الباعة الجائلين المحلات والمطاعم والمقاهي، بعدد من القطاعات منها: "المهندسين، العجوزة، أرض اللواء"، وجاءت الحملات بمتابعة وإشراف اللواء زكي ممدوح سلام رئيس الحي.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بأي تعد على الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.

وأثناء الحملات تم إزالة مخالفات البناء وإزالة جمالون في المهد بشارع السلام بقطاع ارض اللواء، وتمت الحملات بقطاع المهندسين والعجوزة وقطاع ارض اللواء، و شملت شوارع: "مرقص حنا، مثلث الحيتية ، العلمين"، بجانب إيقاف أعمال تعديلات وترميمات بدون تصريح بشقة بالدور الثامن والتاسع لعقار بشارع المراغى وتم مصادرة المعدات، أثناء المرور الميداني لمتابعة ترشيد المحلات التجارية للطاقة وإلزامهم بمواعيد الغلق المقررة من مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع عبدالعزيز جاويش من شارع اسراء المعلمين، وإصلاح جلبة خط ١٥٠ بشارع مرسى جاد من خطاب عثمان بميت عقبة، وتم شفط المياه المتراكمة ورفع المخلفات، إعادة الشيء لأصله وترميم الطرق والشوارع، كما تم تركيب بلاط انترلوك وبردورة بشارع بين البلدين بمنطقة ميت عقبة "تصريح تليفونات"، تركيب بلاط انترلوك وبردورة بشارع العلمين “تصريح حفر تليفونات”، ️ردم بالرمال ودقشوم ورصف بميدان الملكة زبيدة بعد الحفر لإصلاح كسر بماسور مياه،️ تركيب بلاط انترلوك وبردورة بشارع محمود حبيش بميت عقبة (تصريح تليفونات)، وتم رفع المخلفات الناتجة بالكامل.

كما شملت الحملات استمرار حملة تجريد وتهذيب وتقليم للاشجار ورفع كفاءة مربع شرق الترسانة وصلاح جاهين ، الكنس ورفع تراكمات الاتربة والقمامة بالشوارع والميادين وشملت عدد من الشوارع منها : عمرو بن عبدالعزيز،️ الانشاء والتعمير، بطئ السكة الحديد،️ ممر نادى الزمالك ،️ سلم المعتمدية على الدائرى ،️ ترعة المجنونة، ️ دمشق مع ميدان انس الصغير".

