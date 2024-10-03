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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم المنيا يتابع انتظام الدراسة بعدد من المدارس

مدير مديرية التربية
مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا
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أجرى الدكتور على عبد السلام، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، جولة ميدانية لمتابعة مسار العملية التعليمية، حيث تفقد مدرسة كفر المنصورة الابتدائية الجديدة رقم 1، مدرسة كفر المنصورة الرسمية لغات، كفر المنصورة للتعليم الأساسي، مدرسة النور للمكفوفين.

 وتابع مدير المديرية انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي والالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بالإجراءات والآليات المعلنة المتعلقة بتقليل الكثافات من خلال متابعة القوائم بكل الفصول وسد العجز في المعلمين وتطبيق أعمال السنة بمرحلتي التعليم الابتدائي، والإعدادي.

ووجه مدير  المديرية مسؤولي المدارس بتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة، مؤكدًا على أداء الطلاب للمهام الدراسية داخل المدرسة، مشددًا على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة وخلق بيئة مدرسية آمنة.

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