السفير علي الحلبي: لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه

قال السفير على حسن الحلبي، المندوب الدائم للبنان في الجامعة العربية، إن لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه وأزمة تهدد وجوده ومستقبل شعبه، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل توسع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، والأجواء اللبنانية تشهد غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية التي لا تنفك وتقتل المدنيين من أطفال ونساء ومسنين ومسعفين وتسقط الجرحى وتهجر وترعب الأبرياء العزل وتدمر المدن والقرى والأحياء السكنية بكاملها وتحرق الأراضي الزراعية بشكل ممنهج في مخطط إجرامي أضحت عناوينه لا تخفى على أحد.



وأضاف في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في لبنان، اليوم الخميس، أن لبنان بات في عين العاصفة ويشهد تهديدًا باجتياح بري إسرائيلي في جنوبه من شأنه في حالة حدوثه أن يعيدنا للوراء سنوات وسنوات وأن يضرب أي امكانية بأي هدوء مستدام في حدود لبنان الجنوبية.



وأوضح أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان خلف أكثر من 2000 شهيد وأكثر من 10 آلاف شهيد من المدنيين وأدى لنزوح أكثر من مليون و200 ألف لبناني أي ما يعادل ربع عدد الشعب اللبناني إلى مناطق مختلفة في لبنان منهم من لا يجدون مأوى فيبيتون في العراء معرضين أطفالًا ونساءً وشيوخًا لقصف آلة الدمار الإسرائيلية.