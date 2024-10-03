تفعيل حملة «100 يوم صحة» بحي الجمرك في الإسكندرية

وجه عمرو عبد المنعم رئيس حي الجمرك، مدير اداره التنمية المحلية بالحي ومدير العلاقات العامة والإعلام، بتفعيل المبادرة الرئاسية الصحية ( ١٠٠ يوم صحة) والتى تقوم بتقديم الخدمات الطبية، وفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وأضاف البيان أنه تم الكشف المبكر عن الأورام السرطانية عدد (٥٣) والأمراض المزمنة عدد (٦٢) وكذلك صحة المرأة عدد (٤٤) وكبار السن (٧) حالة.

يأتي ذلك بتواجد الفرق الخارجية من إدارة المعامل وتمريض الرعاية الأساسية داخل الميادين العامة داخل القلعة بنطاق الحي وكذلك بالهيئات والمؤسسات للعاملين بمديرية التضامن الاجتماعي ، وكذلك فرق داخلية بالوحدات الصحية المختلفة والمستشفيات الحكومية الأنفوشي للأطفال ومستشفى راس التين العام كما تم التوعية الصحية من قبل إدارة الثقافة الصحية والإعلام عن أهمية المبادرة والكشف المبكر.

جاء ذلك بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية تحت إشراف الدكتور مدير عام منطقة الجمرك الطبية .

يأتي ذلك تزامنا مع انطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) التي تستهدف تنمية الإنسان وترسيخ الهوية المصرية وتقديم الخدمات للمواطنين وتكامل جميع الهيئات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ورفع العبء عن كاهل المواطنين.